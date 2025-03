De volta à seleção belga, Courtois só quer 'olhar para o futuro'

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois, que em junho de 2023 anunciou sua aposentadoria da seleção belga depois de um atrito com o então treinador Domenico Tedesco, afirmou nesta terça-feira (18) que explicou sua decisão de voltar aos seus companheiros e agora só quer "olhar para o futuro".

"Cometi erros. Com certeza passei por um período mentalmente difícil. Vinha de uma longa temporada, com lesões. Percebi que tinha um problema com o treinador", depois que Tedesco não o escolheu como capitão para enfrentar a Áustria em junho de 2023, que seria o 100º jogo do goleiro pela seleção.