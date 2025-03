Polícia procura homem suspeito de tentar matar filho de 11 dias em Arroio do Tigre; mãe também foi agredida

Bebê de Arroio do Tigre está internado no HPS de Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um bebê de 11 dias ficou gravemente ferido após ser agredido pelo pai, nesta segunda-feira (17), no interior de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo.

Segundo a Brigada Militar, o pai da criança teria apertado o bebê com muita força na altura das costelas, enquanto ele estava deitado no berço. Depois, jogado o filho no chão.

A denúncia foi feita pelo avô paterno. Segundo a polícia, ele relatou aos agentes que o suspeito também é violento com a esposa, que tem 17 anos. Ainda de acordo com a BM, o pai do suspeito relatou que o homem teria agredido a companheira com tapas no rosto e chutes antes de agredir o próprio filho.

Leia Mais Brigada Militar socorre bebê de quatro dias que estava engasgado

O homem fugiu. O bebê a a mãe da criança foram socorridos pelo avô e encaminhados para o Hospital Santa Rosa de Lima, em Arroio do Tigre.