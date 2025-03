Briga familiar por terreno deixa filho morto e pai ferido a tiros em Lajeado

Uma discussão entre familiares em Lajeado, no Vale do Taquari, resultou em um homicídio e um idoso baleado na noite de segunda-feira (17). Um suspeito foi preso e o outro segue foragido. Todos são da mesma família. Segundo o delegado Humberto Roehrig, responsável pela investigação, a motivação do crime foi um desentendimento entre moradores do bairro São Bento.

— Essa família mora em uma propriedade já loteada entre eles, mas que alguns queriam fazer novos lotes e outros eram contra. A questão era distribuir a terra: foi isso o que causou toda a confusão — resume Roehrig.

Conforme a polícia, houve um desentendimento no domingo (16), quando tiros foram disparados para o alto e ninguém foi atingido. No início da noite de segunda-feira, outro conflito teve início e começou a ser gravado pela mulher do homem que morreu, identificado como Ismael Rodrigo Blau, 40 anos.

Segundo a investigação, a mulher foi agredida por um dos suspeitos, o que fez Ismael intervir e ser baleado — ele morreu no local. O pai de Ismael, um idoso de 75 anos, levou dois tiros e foi levado em estado estável ao hospital Bruno Born, de Lajeado.

Segundo o delegado, um dos autores do crime, irmão de Ismael, foi preso em flagrante na propriedade. O sobrinho do homem morto e neto do idoso baleado fugiu e não foi localizado até o momento.

O armamento usado no crime também não foi encontrado pela polícia. Os dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, têm antecedentes criminais, conforme as autoridades.