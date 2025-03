Conflito entre indígenas deixa três feridos em Nonoai

Um conflito na Terra Indígena Nonoai, no norte do Estado, deixou pelo menos três feridos na tarde de segunda-feira (17). Há registro de diversos incêndios em residências da área.

De acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Norte, os indígenas feridos precisaram ser hospitalizados.

Um está no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, e os demais no Hospital Comunitário de Nonoai. Todos tiveram ferimentos por disparos de arma de fogo e o estado de saúde é estável.

O Corpo de Bombeiros foi informado sobre casas incendiadas no espaço, mas as equipes não puderam acessar o local depois que as vias foram bloqueadas pelos moradores.

Conforme a Brigada Militar, o motivo do conflito é uma disputa pelo cacicado. O confronto teria começado depois de assembleia, no domingo (16), para escolha do novo líder político da Terra Indígena. O antigo mandatário não teria aceitado a decisão e decidiu permanecer no poder, o que causou as disputas.