PF faz operação contra venda de informações sigilosas de investigações no STJ

Polícia Federal realizou nova fase da Operação Sisamnes, contra a venda de sentenças no STJ.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18), uma nova fase da Operação Sisamnes, que investiga a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Uma pessoa foi presa preventivamente.

Segundo as investigações, foi identificada uma rede clandestina de monitoramento, comércio e repasse de informações sigilosas sobre o andamento de investigações sensíveis supervisionadas pelo STJ, frustrando a efetividade de operações policiais.

Com base em informações e provas colhidas na primeira etapa da operação, deflagrada em novembro de 2024, os policiais federais investigam crimes de obstrução de Justiça, violação do sigilo funcional e corrupção ativa e passiva.

A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais federais também fizeram buscas em quatro endereços ligados aos investigados no Tocantins. O STF ainda determinou medidas de afastamento das funções públicas, proibição de contato e saída do país e recolhimento de passaportes.