Polícia busca imagens para entender como ocorreu acidente que vitimou irmãs em São Leopoldo

A Polícia Civil está buscando e coletando imagens de câmeras de monitoramento para entender como aconteceu o acidente na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, que vitimou duas irmãs na madrugada desta quarta-feira (19).

Além das imagens, que podem elucidar a dinâmica da colisão, a polícia também espera o trabalho pericial avaliar a causa da morte de Bruna Vitória Silva dos Santos, 22 anos, e Paula Aísa Silva dos Santos, 26 , que estavam dentro do veículo envolvido no acidente.

Em uma próxima etapa, familiares das vítimas devem ser ouvidos. Conforme a polícia, apenas as duas irmãs estavam dentro do Renault Clio vermelho que atingiu uma residência na Avenida Oitavo BC, no bairro Cristo Rei. Preliminarmente, também foi possível determinar que Paula Aísa era quem dirigia o carro.

O acidente

Por volta das 3h, o carro – com placas de São Leopoldo – seguia no sentido Capital-Interior, quando saiu da rodovia, invadiu a Avenida Getúlio Vargas e atingiu uma residência na esquina da Avenida Oitavo BC. Com o impacto, os moradores do imóvel acordaram, mas não se feriram.