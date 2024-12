PF cumpre mandados de busca em casa de desembargador suspeito em esquema de venda de sentenças em Mato Grosso

Entenda o caso

Em agosto, dois desembargadores foram afastados de seus cargos no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) por suspeita de envolvimento em vendas de decisões judiciais.

As investigações começaram quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) descobriu que os desembargadores mantinham uma amizade com um advogado morto em dezembro do ano passado. Segundo apurado, eles recebiam vantagens financeiras para julgarem recursos de acordo com os interesses do advogado.