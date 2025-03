Polícia prende em SP suspeitos de aplicar golpe que tirou R$ 80 mil de idosa no RS

A operação é da Polícia Civil do RS , que investigou o caso por sete meses, desde a denúncia da vítima, em agosto do ano passado.

Golpe da falsa central telefônica

O golpe usado no caso é o da falsa central telefônica. As vítimas recebem uma ligação em que os golpistas identificam-se como funcionários do banco, informando que teriam sido realizadas transações no cartão de crédito da vítima.