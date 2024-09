Em solo paulista, a Polícia Civil gaúcha cumpriu, nesta quarta-feira (18), 16 mandados de busca e apreensão de itens que seriam usados por quadrilha especializada em aplicar o golpe do 0800 ou da falsa central telefônica. O grupo teria feito vítima do Rio Grande do Sul e causado prejuízo de pelo menos R$ 200 mil.