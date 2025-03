Radares eletrônicos serão reinstalados até julho na BR-285 em Mato Castelhano, diz Dnit

A reinstalação das lombadas eletrônicas no trecho da BR-285 que atravessa a área urbana do município de Mato Castelhano , do norte gaúcho, deve ocorrer em até 90 dias , informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Os equipamentos foram retirados depois do término do contrato de manutenção, no ano passado. Segundo a comunidade, isso causou o aumento significativo na velocidade dos veículos e, por consequência, o risco de quem vive no local.