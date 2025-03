Técnico das Gurias do Yucumã morre em acidente de trânsito no noroeste do RS

Tiago Rodrigues Vargas foi apresentado no clube há seis dias. André Ávila / Agencia RBS

Morreu na manhã desta quarta-feira (19) o técnico do time Gurias do Yucumã, de Tenente Portela. Tiago Rodrigues Vargas, de 28 anos, foi apresentado há seis dias e comandaria a equipe de futebol do Esporte Clube Flamengo na temporada de 2025.

Ele era o condutor da motocicleta que se envolveu em acidente na RS-472, por volta das 7h30min. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão foi na altura do Km 59, próximo à ponte do Rio do Turvo.

Tiago estaria andando no sentido de Tenente Portela para Três Passos, na Região Noroeste, quando colidiu com um automóvel Corola que vinha no sentido contrário.

Outros três veículos também foram envolvidos na colisão, mas sem feridos. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Natural de Tenente Portela, Tiago Rodrigues Vargas atuou como técnico do profissional e nas categorias de base das Gurias do Yucumã entre 2021 há 2023. No clube ele foi Campeão Gaúcho Interior Feminino Adulto/2021, garantindo a vaga do Brasileirão A3 do ano seguinte.

O Esporte Clube Flamengo confirmou a morte do técnico e publicou uma nota de pesar lamentando a "perda irreparável". O clube diz também que ainda estão aguardando todas as informações e dando o apoio a família.