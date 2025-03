O legado deixado por Tiago Rodrigues, técnico do Flamengo de São Pedro morto em acidente de trânsito

Técnico comandou o clube de Tenente Portela nos principais títulos. André Ávila / Agencia RBS

A notícia desta quarta-feira (19) abalou a equipe do Flamengo de São Pedro, de Tenente Portela. A morte precoce do técnico Tiago Rodrigues interrompe a carreira promissora de um profissional de apenas 28 anos e que deixou um legado importantíssimo na consolidação do time no cenário do futebol gaúcho e de muitos talentos que ascenderam esportivamente.

O técnico estava no clube desde 2021. Formado em Educação Física e pós-graduado em treinamento esportivo, conduziu o Flamengo aos principais feitos. No mesmo ano de 2021, a equipe conquistou o título do interior sobre o tradicional Brasil-Far. A taça mudou a história do clube.

História no Gauchão Feminino

Com enredo marcado por superação e ineditismo por promover atletas indígenas, o grupo saiu da identidade até então desconhecida para marcar a história do Gauchão Feminino. E esta trajetória foi escrita com muitos momentos de emoção e perseverança.

Na decisão contra o Brasil-Far, atual bicampeão, o duelo foi duro. O placar de 1 a 1 no tempo normal levou a partida aos pênaltis. A equipe de Tiago Rodrigues venceu por 4 a 3. A taça de 2021 impactou nos anos seguintes do Flamengo.

Primeira participação nacional

Em 2022, veio a primeira participação nacional. Entre jovens e experientes, Tiago teve a missão de liderar uma equipe movida pelo sentimento de que sonhar era possível e necessário. Manter este objetivo não era nada fácil. Todos precisam lidar com realidade dura do futebol não profissional. Treinos só eram possíveis aos finais de semana. Por conta da rotina de trabalho, nem todas as jogadoras eram liberadas sempre. Mais do que a parte técnica e tática, Tiago precisava lidar com o lado humano.

Em meio a esse cenário, diversas meninas, mulheres, quase desistiram do esporte, quase foram impedidas de fazer história. Ao lado do idealizador Ildo Scapini, a dupla lutou por todos estes sonhos.

No ano de 2022, o Flamengo literalmente decolou com o professor Tiago. O clube rompeu o Mampituba para escrever sua primeira participação nacional. Pelo Brasileirão Feminino A-3, foram duas etapas de mata-mata. Após passar pelo Juventude, o clube foi até Minas Gerais para encarar o Ipatinga. Mesmo com a eliminação na fase de oitavas de final, a participação serviu de aprendizado para que o time novato ganhasse uma "nova casca".

Atualmente, este Flamengo mais experiente está consolidado no cenário gaúcho. O grupo foi se reformulando nos últimos anos, com novos talentos surgindo e nomes ganhando destaque em clubes profissionais.

Volta ao clube neste ano

O ditado "o bom filho à casa torna" representa bem o que o ano de 2025 representaria ao Flamengo. Depois de uma temporada longe do clube, o retorno havia sido oficializado no último dia 13 de março.

Na postagem nas redes sociais, Tiago destacou a felicidade de poder comandar o Flamengo novamente: "Antes de mais nada, muito feliz por retornar a esse clube que tenho grande admiração. As expectativas são as melhores. Acredito que com muito trabalho e comprometimento, vamos alcançar os objetivos propostos na temporada".

Esta nova passagem acabou sendo interrompida de forma precoce, mas com a certeza de que o legado de Tiago Rodrigues seguirá para sempre na história do Flamengo de São Pedro e no futebol feminino gaúcho.

Participação na construção da carreira de atletas

Muitas jogadoras trabalharam com Tiago Rodrigues na passagem pelo Flamengo. Entre os exemplos está Bianca Martins, zagueira do Inter. Foi com o treinador que a atleta recebeu a primeira chance com o profissional.

A atleta estreou no time principal do Flamengo em 2022, quando ainda tinha 16 anos. Durantes os raríssimos treinos e a sequência de jogos, o treinador foi lapidando a jovem. Da experiência no setor mais ofensivo no futsal, ela foi passando a atuar mais na defesa. Primeiro, como volante e, posteriormente, como zagueira.

Depois do destaque com o Flamengo, Bianca foi contratada para a base do Inter.