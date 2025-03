Identificadas as vítimas de acidente com três mortes na RS-155, em Santo Augusto

Colisão frontal envolvendo um Nissan Sentra resultou na morte de três pessoas no Noroeste. Corpo de Bombeiros de Ijuí / Divulgação

Foram identificados os envolvidos em acidente na madrugada desta quinta-feira (13) na RS-155, em Santo Augusto, no noroeste do Rio Grande do Sul. Três pessoas morreram e outras ficaram feridas na colisão entre dois veículos, incluindo duas crianças.

As vítimas do acidente são Edson Vanderlei Tamiozzo, 39 anos, condutor de uma picape Toyota Hilux, e os ocupantes de um Nissan Sentra, Jarbas Mattioni, 37 anos, e Luiza Neli Mattioni, 61 anos.

Familiares de Tamiozzo que estavam no veículo tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital de Santo Augusto. Um bebê de um ano teve fratura no fêmur e no maxilar e um menino de seis anos teve uma contusão no tórax e uma fratura na costela. Nenhum dos dois corre risco de vida.

Segundo o hospital, há possibilidade de eles serem transferidos para Passo Fundo. A mãe das crianças, Suelen Cibeli Wotrich, 31 anos, teve uma contusão no tórax e está em observação. Ela poderá acompanhar os filhos em uma possível transferência de hospital.