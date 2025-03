Idoso morre após colidir veículo em árvores no norte do RS

Um homem de 66 anos morreu na noite de sábado (15) após perder o controle do veículo que conduzia e colidir em árvores no km 27 da RS-211, em Campinas do Sul, no norte gaúcho.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h e envolveu um Toyota C-Cross XRE emplacado em Campinas do Sul.

O condutor e único ocupante do veículo trafegava no sentido Campinas do Sul-Jacutinga quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do carro, saiu da pista e chocou-se contra árvores às margens da rodovia.

O motorista foi socorrido pela equipe do Samu e conduzido ao Hospital de Campinas do Sul, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.