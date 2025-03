Jovem de 24 anos morre em acidente em Erechim

Uma jovem de 24 anos morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (14), na RS-135, em Erechim, no norte gaúcho. A colisão foi por volta das 8h30min, no km 76 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um veículo Toyota Etios, de Barão de Cotegipe e um caminhão de Boa Vista do Sul bateram de frente. Com o impacto, o veículo saiu da pista .

A condutora do carro, Fernanda Dariva, 24 anos, morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.