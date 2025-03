Com shows de RAPajador e Da Guedes, Nova Prata sedia encontro Sul Regional de Hip Hop

Entre as atrações vai rolar Batalhas de breaking durante a programação. Diego Ficagna / Divulgação

De quinta (20) a domingo (23), Nova Prata vai pulsar na batida do hip hop com o encontro Sul Regional, que chega à quarta edição. Na programação, estão previstas oficinas de breaking e grafite nas escolas públicas da cidade e palestra-show com o rapper Chiquinho Divilas.

No sábado (22) e domingo (23), o evento se concentra na Praça da Bandeira, no centro da cidade. O público vai poder participar da conferência, pintura de painéis em grafite, batalhas de MC’s e breaking, além dos shows de rap, com Da Guedes e RAPajador.

Haverá premiação de R$ 8 mil para os vencedores das batalhas.

Da Guedes fecha a programação deste sábado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— O evento surge em Nova Prata a partir de um núcleo de jovens que são vinculados ao movimento do Hip Hop, que têm contatos com outros artistas no Estado. Então, nós começamos a organizar esse evento aqui, reunindo artistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul — explica o produtor cultural Everson Marca.

Na quinta (20) e sexta-feira (21), artistas de Porto Alegre, Caxias do Sul e Bento Gonçalves ministram oficinas de breaking e de grafite nas escolas públicas.

— Estaremos estimulando a criançada a participar, demonstrando sua arte, para fomentar os diferentes segmentos artísticos do movimento do Hi Hop na gurizada. O ritmo tem essa vinculação com a cultura urbana, surge na periferia, mas hoje chega em todos os ambientes, em todas as classes — analisa Marca.

Todas as atividades do evento são gratuitas e as inscrições para as batalhas podem ser feitas pelo site.

— A importância desse projeto está nessa questão da disseminação da cultura Hip Hop, especialmente com os jovens. Na idade escolar, a gente vê a questão das vestimentas e da música que eles ouvem. Então, é dar a eles essa oportunidade de conhecer mais, de se conectar com outras pessoas de outros lugares. E também, por óbvio, fomentar o desejo e essa veia artística que possa existir em parte desses jovens, seja nas artes visuais, como o grafite, seja na dança, seja na música através do rap — aponta o produtor.

Confira a programação completa

Quinta-feira (20)

Oficinas de breaking nas Escolas por William do Footwork Squad;

Sexta-feira (21)

10h - Palestra-show Contos Divilas na Batida da Literatura por Chiquinho Divilas;

Palestra-show Contos Divilas na Batida da Literatura por Chiquinho Divilas; 13h30 – Oficina de Grafite/Pintura de Mural por Sabrina Brum;

– Oficina de Grafite/Pintura de Mural por Sabrina Brum; 14h – Oficina de Breaking por Gê do Essência Crew;

Sábado (22)

10h – Conferência do Hip Hop – Organizações da Sociedade Civil – Sustentabilidade do Movimento;

– Conferência do Hip Hop – Organizações da Sociedade Civil – Sustentabilidade do Movimento; 14h – Apresentação dos alunos da Oficina de RAP;

Apresentação dos alunos da Oficina de RAP; 14h30 – Início das Batalhas do Conhecimento – Categoria Iniciantes Municipal;

– Início das Batalhas do Conhecimento – Categoria Iniciantes Municipal; 16h – Início das Batalhas do Conhecimento – Categoria Freestyle;

– Início das Batalhas do Conhecimento – Categoria Freestyle; 18h – Apresentação de Rap – Limistrofe e Culturando Poesia de Rua;

– Apresentação de Rap – Limistrofe e Culturando Poesia de Rua; 19h30 – Show RAPajador;

– Show RAPajador; 21h – Show Da Guedes;

Domingo (23)

10h – Filtro das Batalhas de Breaking;

Filtro das Batalhas de Breaking; 13h30 - Show Restinga Crew;

Show Restinga Crew; 14h - Início das batalhas e apresentação dos jurados e DJ;

- Início das batalhas e apresentação dos jurados e DJ; 15h - Show Grupo Afro Essência;

- Show Grupo Afro Essência; 15h30 - Battle show;

- Battle show; 16h - Retorno das batalhas;

- Retorno das batalhas; 18h – Encerramento com entrega de premiação.