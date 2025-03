Inscrições abertas para artistas e grupos interessados em ministrar oficinas do GentEncena 2025, em Caxias

Registro do GentEncena 2024

A Unidade de Teatro e Circo da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul abriu inscrições para o programa GentEncena 2025, até o dia 31 de março. O programa tem como objetivo incentivar e fortalecer as práticas de teatro e circo na cidade, oferecendo aulas gratuitas para a comunidade, com opções em diversos núcleos, atendendo diferentes idades e interesses.