Passeios temáticos e apresentações de cultura alemã: confira a programação da Magia da Páscoa de Nova Petrópolis

A programação da Magia da Páscoa, de Nova Petrópolis, ocorre entre os dias 4 e 21 de abril, na Rua Coberta. Dentre as novidades deste ano está a Osterbaum , árvore que simboliza a celebração e a renovação, com 10m de altura e 5m de diâmetro, e toda iluminada. Os visitantes também poderão fazer passeios temáticos de trenzinho pela cidade com o mascote do evento, o Coelho da Páscoa germânico.

A Magia da Páscoa conta ainda com a tradicional caminhada da colheita da macela, mercado de Páscoa, bandinhas típicas, programação religiosa, recreação infantil e oficinas artísticas. As apresentações musicais ficam por conta de Jazz Express & Rhay Santos; Luciano Reis e Banda; Rodrigo Soltton; Do Theatro ao Galpão, Orquestras e Banda Municipal, entre outros. Já as atrações culturais serão apresentadas pelos grupos de danças folclóricas alemãs Lustige Volkstanzgruppe Bergtal e Grupo Folclórico Alemão Böhmerland, além da Invernada Artística do CTG Pousada da Serra.