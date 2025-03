Atriz e maestrina serrana Cibele Tedesco é a convidada da semana do projeto "Elas Convidam", de Tatiéli Bueno

No episódio desta semana do projeto "Tatiéli Convida", a cantora Tatiéli Bueno recebe a atriz, cantora e maestrina Cibele Tedesco . O bate-papo entre as duas expoentes da cultura serrana será nesta terça-feira, às 20h, ao vivo pelo Instagram: @tatielibueno .

Com 50 anos dedicados à pesquisa na música, Cibele é licenciada em Educação Física, especialista em Corpo e Cultura, Música e Musicoterapia. Cantora e multi-instrumentista, domina violão, piano e flauta transversa. No teatro, integra o Grupo de Teatro Miseri Coloni, e no cinema, brilhou como protagonista do longa-metragem Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira. Sua atuação lhe rendeu o Kikito de Melhor Atriz no 52° Festival de Cinema de Gramado, em 2024.