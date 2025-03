"Quanto mais informação a gente tem, mais vazio a gente sente", diz Martha Medeiros, que participa de bate-papo em Caxias do Sul

Livro mais recente de Martha Medeiros é "Comigo na Livraria", lançado em novembro do ano passado.

Relações interpessoais, profissionais, familiares, de amor e de amizade num mundo acelerado e em ritmo de piloto automático. São esses os temas que a escritora e colunista de GZH, Martha Medeiros vai abordar no talk show marcado para esta terça-feira (18) , às 20h, na Sede Social do Recreio da Juventude , em Caxias.

Na última vez que esteve na cidade, em agosto de 2024, Martha retornava à estrada com palestras e bate-papos. Na época, havia passado cerca de quatro meses numa espécie de hiato forçado pro causa da enchente no Rio Grande do Sul.