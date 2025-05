Do Arco da Velha contabiliza mais de mil eventos literários realizados em 20 anos, em Caxias do Sul

Livraria comemora duas décadas com programação durante todo o mês de maio. Marcelo Pedroso / Divulgação

Uma jovem senhora tem se tornado uma das protagonistas do movimento literário caxiense. É a Livraria Do Arco da Velha, que celebra o aniversário de 20 anos com uma programação especial durante esse mês, em Caxias do Sul.

Fundada em maio de 2005 pelos primos Guilherme Martinato e Germano Weirich, a Do Arco da Velha nasceu com o propósito de servir a cidade com um ambiente que mesclasse cultura e lazer, em meio a livros novos e usados, cafeteria e local para pequenos eventos, palestras, oficinas e encontros literários.

— Vinte anos anos depois a livraria continua autêntica. Tínhamos um cenário quando abriu. Não existiam tantas lojas virtuais e isso foi se desenvolvendo durante o tempo, mas sempre acreditamos na questão humana, no relacionamento com as pessoas. Acreditamos muito no ser humano e trabalhamos muito para trazer as pessoas para dentro da livraria — defende Guilherme, o atual proprietário.

Neste sábado (10), começam as atividades comemorativas. A livraria vai receber autores, músicos e contadores de histórias para a festa que ocorre durante todo o dia nas dependências da loja, que fica na Rua Dr. Montaury, 1.570, no centro de Caxias.

Por lá vai ocorrer a Feirinha do Arco, com venda de vinis, livros de sebo, DVD’s e itens de decoração vintage, além de sessões de autógrafos com autores caxienses, das 9h30min às 19h.

Mil eventos literários em 20 anos

Durante as duas décadas de atividades, culminando neste sábado, Guilherme contabiliza mil eventos realizados entre sessões de autógrafos, bate-papos, oficinas literárias, saraus e encontros de clubes de leitura. Desde então, a livraria tem se tornado, além de espaço de venda de livros, em uma ponto de encontro da comunidade cultural de Caxias e região.

O sarau Órbita Literária é uma antiga parceria Do Arco da Velha. Na próxima segunda-feira (12), por exemplo, o encontro vai promover um resgate histórico das duas décadas de empreendedorismo, literatura e encontros. Os fundadores Guilherme e Germano vão compartilhar com o público o lado B da livraria, com histórias curiosas, bastidores de eventos e situações cômicas vivenciadas em duas décadas.

Leia Mais Pratos típicos, atividades culturais e muita diversão marcam a retomada da 34ª Festa da Colônia de Gramado

Novidades previstas

A data será celebrada em grande estilo, com o lançamento de um selo comemorativo aos 20 anos da livraria. Ilustrado pelo designer Gabriel Radaelli, o selo estará presente em diversos materiais, como marcadores de página, mariquinhas para presente, ecobags e embalagens de café especial.

Outro destaque fica por conta da quinzena com 20% de desconto em todos os livros da casa. A promoção é válida entre os dias 5 e 17 de maio, em qualquer compra acima de R$ 50. Além disso, os clientes participantes preencherão um cupom para concorrer a 20 kits com livros e mimos das maiores editoras do país.

Segundo Guilherme Martinato, o Café Do Arco da Velha é um dos diferenciais do empreendimento. Marcelo Pedroso / Divulgação

Mercado em constante mudança

Chegar aos 20 anos tem um gostinho especial. Isso porque durante essas duas décadas, os sócios viram o mercado aquecer, perder força e, agora, retomar o crescimento.

— Sempre é um desafio e sempre é uma construção da nossa sociedade. Não acreditamos que não deva existir o e-book, acreditamos que não devam existir as compras online, a gente não é contra esse mercado. O livro é muito mais do que uma capa que está numa tela. Com o tempo, as pessoas vão entender que o contato com o livreiro, a troca de informação, pegar ele, sentir o cheiro... são outras sensações — aposta Guilherme.

Programe-se