Com shows e gastronomia, Natal dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, já tem data definida

Em frente à Vinícola Miolo, mesas são dispostas com vista ao palco.

Chegando na 4ª edição, o Natal dos Vinhedos de Bento Gonçalves contará com uma programação musical e gastronômica em meio às videiras no Vale dos Vinhedos. O Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), promotor do evento, confirmou a nova edição para os dias 28 e 29 de novembro, e 5, 6, 12 e 13 de dezembro.