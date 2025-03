Show com Mafalda Minnozzi, teatro com Radicci e Genoveva: as atrações do último final de semana de Festa das Colheitas, em Caxias

No sábado , a programação começa às 8h30min com jogos abertos de bocha em Cancha de Areia. O Parque de Eventos abre às 10h. Mais tarde, às 11h, ocorre a premiação do 2º Concurso Regional de queijos artesanais e, ao meio-dia, Diogo Oliboni apresenta um show com clássicos da música italiana.

No último dia de Festa, domingo (23), as risadas estão garantidas com Radicci e Genoveva. Inspirada na obra do cartunista Carlos Henrique Iotti, a peça teatral do Grupo Ueba celebrará os 150 anos da imigração italiana, trazendo à tona o cotidiano dos colonos que chegaram ao Brasil em busca de uma vida melhor. O espetáculo ocorre às 14h, no palco principal. Às 18h, no mesmo palco, ocorre o show-baile com Espedito Abrahão e Os Campeiros.