Teatro do Sesc Caxias do Sul recebe o show "Ela Disse-me Assim" nesta sexta-feira

Pâmela Amaro, Loma Pereira e Glau Barros (na foto está ainda Andrea Cavalheiro, que fazia parte do projeto original) apresentam "Ela Disse-me Assim' SESC Caxias do Sul / Divulgação

Celebração da música de Lupícínio Rodrigues, ao mesmo tempo em que homenageia duas icônicas intérpretes de sua obra, Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, o espetáculo "Ela Disse-me Assim" chega nesta sexta-feira ao Teatro do Sesc Caxias do Sul, dentro da programação do Circuito Sesc de Música 2025. A apresentação está marcada para as 20h.

Leia Mais Fãs do ABBA agendem-se: está marcado para abril um tributo do grupo sueco em Caxias do Sul

No palco, Glau Barros, Loma Pereira e Pâmela Amaro emprestam suas vozes a essa homenagem acompanhadas por Handyer Borba no piano, Cleômenes Júnior no sax, Rhuan de Moura na percuteria e Vini Reis na viola. Contemplado pelo edital Funarte de retomada da música após a pandemia, em 2023, o espetáculo traz um repertório atemporal, com interpretações vibrantes para prestar tributo a duas artistas que marcaram época nos palcos, bares e programas de rádio de Porto Alegre.

Com direção do cenógrafo e diretor de teatro Luciano Alabarse, e direção musical do músico e escritor Arthur de Faria, o repertório elaborado com clássicos de Lupicínio Rodrigues se torna o elo para conectar gerações e preservar a memória das duas intérpretes que ajudaram a história da música popular no sul do Brasil. Vale destacar que Zilah e Lourdes foram duas das maiores intérpretes dos sambas-canções de Lupi, como o que dá nome ao show.

- Uma das ideias deste musical foi evitar os grandes sucessos. Buscamos todas as facetas do Lupicínio que não foram exploradas. Surgiu então um roteiro maravilhoso, inspirado nestas duas grandes cantoras, que irá surpreender o público - destacou Alabarse em entrevista recente a GZH sobre o show.

Zilah Machado morreu em 2011, aos 82 anos, com quatro discos gravados e cerca de 200 canções autorais gravadas. Lourdes Rodrigues faleceu em 2014, aos 76 anos, e ficou conhecida como a Dama da Canção. Ambas as cantoras foram agraciadas com o Prêmio Açorianos, oferecido pela prefeitura de Porto Alegre, pelo conjunto de suas obras.

Os ingressos para "Ela Disse-me Assim" podem ser adquiridos na sede do Sesc Caxias do Sul ou pelo site da entidade. O valor é de R$ 40 para o público geral e R$ 20 a meia entrada.

PROGRAME-SE

O quê: espetáculo "Ela Disse-me Assim", com Glau Barros, Loma Pereira e Pâmela Amaro

Quando: sexta-feira, às 20h

Onde: Teatro do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2462, Pio X)

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (meia entrada)