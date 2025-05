Banda caxiense Borduna lança "Arranjos", seu primeiro álbum, nas plataformas digitais

Banda foi formada em 2016 tendo o hardcore como principal referência EMS / Divulgação

Com onze faixas autorais, a banda Borduna lançou o seu primeiro álbum, Arranjos, nas principais plataformas de streaming de música. Como o próprio quarteto caxiense define, trata-se de um trabalho sobre travessias, flores e resistência.

Formada por Cleber Mignoni Zeferino (baixo e vocais), Éverton Severo (guitarra e vocais), Bruno Vasconcelos (bateria) e Rudinei Picinini (vocais), a Borduna traz em Arranjos composições refletem o caminho percorrido pelo quarteto, que nasceu em 2016 como uma banda dedicada ao hardcore, mas que, ao longo de quase uma década, ampliou seu leque de referências.

Enquanto a pegada hardcore mais crua está presente em músicas como Janelas Trancadas (Efeito Colateral), Travessia e Hino dos Esquecidos, faixas como Elefante Branco e Homem de Lata trazem mais variações rítmicas e melódicas, além de maior elaboração harmônica. A instrumental Condolências, por sua vez, cria um clima de introspecção, com sons de chuva e cantos de pássaros que remetem a um dia solitário e contemplativo.

Capa de "Arranjos", com ilustração produzida pela designer e ilustradora caxiense Rooosa Reprodução / Divulgação

O álbum traz ainda dois poemas recitados pelos poetas urbanos caxienses Valquíria MC e Pi, nas faixas Realidade e Perspectiva Diária, respectivamente, além de um sample com falas do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que ganhou o nome Sobre Autoritarismo e Atualidade e que abre o álbum. A banda destaca que conversas sobre os rumos da política no Brasil, especialmente após as turbulentas eleições de 2018, inspiraram parte das composições presentes em Arranjos.

Junto com o álbum o quarteto também lançou o videoclipe de Travessia, que pode ser conferido no YouTube, pelo canal do selo Alforge Records, que trabalha com a distribuição de bandas caxienses. Também dentro do trabalho visual vale destacar a capa de Arranjos, que conta com ilustração produzida pela designer e ilustradora caxiense Rooosa e arte de Cleber Mignoni Zeferino.