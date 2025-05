Pratos típicos, atividades culturais e muita diversão marcam a retomada da 34ª Festa da Colônia de Gramado

Entrada e estacionamento são gratuitos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Gramado é conhecida por ter sido “construída por muitas mãos”, e a 34ª Festa da Colônia é a prova disso ao unir as 30 comunidades do interior, de descendentes italianos, alemães e portugueses, para compartilharem seus costumes com a cidade e turistas. O evento se iniciou no dia 30 de abril e segue até 18 de maio, tendo a gastronomia como um dos pontos altos. O Pioneiro foi até a festa para descobrir quais são os pratos mais procurados pelos visitantes e o que mais pode ser explorado. A entrada e estacionamento são gratuitos.

Logo na entrada da festa está o setor dos Fornos e é neste espaço que é possível encontrar o primeiro prato destacado: o pão com linguiça. Davi Rama, produtor de Linha Bonita, participa do evento há mais de 20 anos e é um dos responsáveis pelo alimento, que conta com a receita de gerações da família Rama.

— Minha mãe que pegou a receita da mãe dela, e assim vem vindo. Começamos a produzir há mais de 18 anos, quando a festa era ainda lá no Centro. No início, fazíamos apenas com calabresa, depois começamos com a linguiça defumada moída e adicionamos o queijo. A união da linguiça e o queijo tornou o pão um dos nossos produtos mais vendidos — conta.

Na banca da família, também são comercializadas cucas de vários sabores, como papoula, figo e morango. O produtor salienta como a festa impulsiona seus negócios:

— Quando se falava em Gramado era só o Centro, era tudo ali. De 10 anos para cá, começou a espalhar o asfalto para o interior. E aí o pessoal viu como o nosso interior é muito bonito, tem muita atração. Começou a se criar parques e pousadas e várias outras coisas. Então eu venho aqui, te conheço hoje, vendo meus produtos, passo meu contato e daqui a pouco tu vai chegar lá na minha propriedade. Lá vai ter moranguinho, figo e outras coisas que produzo. Aqui seria a vitrine disso, e todo mundo vai crescendo junto.

Pão de batata também é um dos "queridinhos"

Outra iguaria muito buscada pelos visitantes é o pão de batata. O petisco pode ser encontrado no setor dos biers, liderado pelas comunidades, sendo uma delas a Serra Grande. Neste local, o prato é produzido por meio de uma parceria entre as famílias Fassbinder e Cavalinho, mas a responsável pela receita é Márcia Fassbinder, que participa da festa há 30 anos.

— Essa receita é da minha bisavó, que a gente traz desde a infância e eu estou seguindo a trajetória deles com o bolinho de batata alemão, que é achatadinho, bem sequinho. Como já é um prato tradicional da minha família, tive a ideia de trazer para a Festa da Colônia e deu muito certo, é o queridinho do evento — conta Márcia.

O pão de batata é frito na hora. Ulisses Castro / Agencia RBS

Feira Colonial

Trazendo diversos produtores do interior de Gramado, a Feira Colonial também é uma das atrações do evento. O espaço conta com bancas de mel, salame, pães, espumantes, doces e demais produtos artesanais. E um dos expositores que já marca presença há anos na festa é a Doces Augsten, da localidade de Ávila Baixa.

A empresa, que leva o sobrenome da família, oferece geleias de sabores variados, sendo a especialidade a de morango. Carol Augsten é filha de uma das proprietárias e destaca a importância da festa:

— Já faz alguns anos que a gente está aqui. É um evento muito importante para Gramado, que representa todo o interior e dá a oportunidade de os moradores e trabalhadores do interior trazerem os produtos para cá e mostrarem para toda a população local, da região e turistas.

Visitantes podem encontrar geleias de diversos sabores na banca da Doces Augsten. Ulisses Castro / Agencia RBS

Carol também relembra o dia do cancelamento da festa em 2024, por causa da enchente.

— A gente passou por um momento bem triste, assim como o nosso Rio Grande do Sul. Estávamos aqui quando começou aquele caos todo e precisamos sair às pressas ainda no começo da festa. Então é ainda mais importante a gente estar aqui neste ano, todo mundo junto, e ver todos os nossos colegas bem, diante de tudo o que aconteceu — comenta.

Além de farta gastronomia típica, o evento conta com atrações artísticas, como shows e teatro, a Escolinha Rural — que ensina a história da cidade para crianças — o Museu das Etnias, os tradicionais Jogos Rurais, a Feira de Variedade, a Feira do Peixe Vivo e muito mais. Para conferir a programação completa, acesse o site do evento aqui.

Retorno à festa após 10 anos

Família catarinense aproveita a visita a Gramado para provar os pratos típicos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Além de fortalecer a economia local, a Festa da Colônia marca a memória de quem a visita. Esse é o caso do casal de empresários Claudionei e Carina Cipriani, de Timbó (SC), que veio ao evento em 2015 e decidiu retornar 10 anos depois, agora com as duas filhas, Laís e Melissa, de 6 e 9 anos.

— Visitamos Gramado em 2015 e foi na mesma época da festa. Viemos no evento e gostamos muito, então decidimos retornar neste ano. O que mais nos chamou a atenção foi a comida, hoje estamos aqui por causa do pão de batata, mas também queremos experimentar outros pratos típicos — contou Claudionei.

A expectativa da organização é de que mais de 350 mil pessoas passem pela festa até o dia 18.

Serviço