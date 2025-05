Quem agradece, aprende a viver com o essencial

Não é preciso alcançar tudo para sentir-se completo. O transbordamento nasce de um coração que reconhece o valor do que é simples, do que é cotidiano, do que já está. A gratidão é silenciosa, mas intensa. Não precisa de aplausos, apenas de um olhar capaz de ver com profundidade. Quando nos deixamos tocar por esse olhar, descobrimos que a vida nos deu mais do que pedimos, mesmo quando não entregou tudo o que desejávamos. A gratidão não nega as dores ou as ausências, mas cria um espaço onde até a falta é acolhida com paz.