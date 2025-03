Sesc Caxias do Sul recebe a peça "Idade é um Sentimento", nesta quinta-feira 

Imersão sensível sobre a passagem do tempo e sobre as infinitas possibilidades de escolha que moldam nossa trajetória de vida, a peça “Idade é Um Sentimento” chega a Caxias do Sul nesta quinta-feira, em sessão única no Teatro do Sesc, às 20h. Com direção da porto-alegrense Camila Bauer, a montagem é uma adaptação do texto original da dramaturga canadense Haley McGee, de 2022, e estreou no final do ano passado na Capital.