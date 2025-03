Bom Dia! Amanhece um dia especial, dia de São José... Ele é o homem do silêncio e da ação, da fé e da determinação... Sinal de unidade, pai adotivo do Menino Jesus... Muitos títulos são dedicados a ele... Sejamos pessoas de fé e de muitas ações, em prol do bem dos outros... Feliz e abençoado dia!

"Seja gentil. Com quem merece e com quem você acha que não merece." (Gabriel Chalita).

Ao longo da vida aprendemos muitas coisas. Sempre tem algo a ser assimilado ou um caminho a ser percorrido. Como é bom sentir o pulsar da vida em busca de compreender fatos e acontecimentos. A todo instante, novas descobertas acontecem, novos experimentos permitem muitos avanços e curas. Tudo é muito dinâmico e encantador. Porém, quando se trata das relações humanas, a sensação é de que estamos defasados. São poucas as pessoas que se movimentam distribuindo gentileza.

Tem sido comum ouvir algumas expressões como esta: ‘nem parece gente.’ A gentileza não é uma troca, não deve ser medida pelo que recebemos de volta. Muitas vezes, esperamos que o outro nos trate bem para então retribuir, mas o verdadeiro valor da gentileza está em oferecê-la sem esperar nada. Ser gentil com quem merece é natural, mas ser gentil com quem nos trata com dureza é um sinal de grandeza. Cada pessoa carrega dentro de si suas próprias dores, frustrações e batalhas invisíveis. Às vezes, aquele que se mostra rude ou impaciente não está tentando nos ferir, mas apenas refletindo o que vive por dentro.

Nesses momentos, nossa gentileza pode ser a única coisa capaz de interromper um ciclo de amargura e abrir um espaço para o entendimento. A verdade é que ser gentil não é sobre os outros, mas sobre nós mesmos. A forma como escolhemos tratar alguém diz mais sobre quem somos do que sobre quem eles são.

Não se trata de aceitar tudo, mas de agir com leveza, sem carregar ressentimentos desnecessários. Quando respondemos ao mundo com delicadeza, o mundo, aos poucos, nos devolve na mesma medida. Que possamos espalhar gentileza, não porque os outros merecem, mas porque é isso que queremos deixar no mundo. O impacto de um gesto gentil vai além do momento — ele se multiplica, toca vidas e transforma histórias.