Governo do Estado prevê quatro novas casas prisionais até final de 2026, somando quase cinco mil vagas

O ano eleitoral promete ser também o de inaugurações na área penal no Estado. Pelo menos quatro novas casas prisionais têm previsão de inauguração até final do ano que vem.

O cronograma mais atualizado foi confirmado pelo secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana confirmou, na sexta-feira (14). Segundo ele, as etapas estão mais avançadas em Passo Fundo, São Borja, Rio Grande e Caxias do Sul.

— A maioria dessas obras novas tem a tecnologia do módulo construtivo e o prazo de construção é menor, que é mais ou menos de 14 a 18 meses. O que esperamos é que, até o final do ano que vem, já tenhamos as inaugurações de Passo Fundo, São Borja, que foram as primeiras, Rio Grande e Caxias do Sul — afirma Viana.

Segundo a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, os quatro empreendimentos estão na fase de recebimento e análise dos projetos, ainda sem previsão de obras. Por outro lado, já avançam reformas em unidades existentes em Passo Fundo e Alegrete.

A inauguração de novas casas prisionais é a aposta do governo do Estado para contornar as interdições, que assolam 11% das unidades no Rio Grande do Sul. A inauguração das quatro casas deverá somar 4.960 vagas.

As vagas

As novas unidades de Passo Fundo e São Borja tiveram o contrato assinado no início de dezembro. Cada uma delas irá oferecer 800 vagas. No final de dezembro, o Estado assinou ordem de construção de outras três, sendo duas em etapa mais avançada.

Na zona sul do Estado, Rio Grande terá uma nova penitenciária com capacidade para 1.710 vagas. Já a nova casa prisional de Caxias do Sul terá capacidade para 1.650 vagas.