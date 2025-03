Governo Leite troca comando da Polícia Penal, e secretário nega que mudança tenha relação com mortes em presídios

Schwartz estava no cargo desde janeiro de 2023.

O governo do Estado oficializou, nesta sexta-feira (14), a mudança no comando da Polícia Penal – antiga Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Saiu Mateus Schwartz, que estava no cargo de superintendente desde janeiro de 2023 nomeado pelo governador Eduardo Leite, e assumiu o posto Luciano Lindemann, até então diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre.