Com lotação de leitos, prefeito de Porto Alegre cobra mais recursos do Estado e diz que cortará serviços

A ocupação acentuada de leitos clínicos do SUS e de leitos de emergência em Porto Alegre é foco de conflito entre o governo do Estado e a prefeitura da Capital. Instada a atender pacientes provenientes da Região Metropolitana e do Interior, a prefeitura reclama da gestão estadual e cogita cortar serviços à população.

Nesta sexta-feira (14), o prefeito Sebastião Melo falou sobre esta possibilidade, caso o Estado não aumente aportes para a saúde da Capital, e disse que já alertou a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, sobre a decisão:

— A dor não tem fronteiras, mas eu não tenho mais orçamento para bancar o Interior como estamos bancando hoje. Então nós vamos ter que cortar serviços. Não tem dinheiro, não tem como pagar a conta. Isso vai ter exposição no momento certo, porque ainda estamos em tratativas com o Estado, mas eu já comuniquei à secretária que haverá corte de serviço.

Atualmente, os leitos SUS têm ocupação superior aos 90% na Capital, enquanto as emergências estão com 204% de lotação, de acordo com o painel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Questionada sobre o tema, Arita ponderou que a Capital tem gestão plena da saúde e, por isso, é responsável por contratar os serviços prestados. Além disso, apontou que a Capital recebe incentivos do governo do Estado e do governo federal para atuar como referência a outros municípios.

— Quem contrata o serviço são os municípios, e nós não podemos limitar a circulação de pessoas de um território para outro. O SUS é universal — afirma a secretária.

Internamente, a prefeitura avalia que seria preciso ampliar em, no mínimo, R$ 20 milhões por mês o apoio estadual para desafogar os atendimentos.

Na quarta-feira, representantes dos dois entes se reuniram para tratar do tema e anunciaram que em 10 dias anunciarão providências. Até o momento, no entanto, o diálogo entre as partes não avançou.

Fatores múltiplos

As dificuldades no atendimento em Porto Alegre provocadas pela sobrecarga vinham ocorrendo nos últimos anos e se aprofundaram em 2025. A reportagem de GZH apurou que uma série de fatores contribui para esse quadro. Confira os principais abaixo.

Crise do entorno

Hospitais de municípios próximos, como Viamão, Alvorada e Cachoeirinha, sofreram problemas recentes de atendimento ou restrição de procedimentos. Além dessas dificuldades, há uma espécie de "crise de credibilidade", fazendo com que pacientes procurem diretamente hospitais da Capital. Em Canoas, o Hospital de Pronto-Socorro ainda não voltou a operar em sua sede, dificultando o acesso.

Contrarreferência

Técnicos da saúde da Capital apontam problemas no procedimento de contrarreferência, quando há encaminhamento do paciente para o município de origem após o atendimento. Houve 564 solicitações nos últimos seis meses e apenas 135 se efetivaram. SES nega problemas de gestão e diz que pacientes têm opção de permanecer em Porto Alegre.

Programa Assistir

A prefeitura também atribui parte do problema nos hospitais da Capital ao programa Assistir. A iniciativa redistribuiu os incentivos do Estado às instituições de saúde a partir de critérios técnicos, considerando os serviços prestados. Na prática, houve aumento de aporte a hospitais do Interior e redução para alguns da Grande Porto Alegre.

IPE Saúde

Hospitais de Porto Alegre têm recebido pacientes que não conseguiram marcar procedimentos pelo IPE Saúde, mesmo sendo adeptos do plano estadual.

