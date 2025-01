Comerciante é executado na frente do filho dentro de loja em Novo Hamburgo

O comerciante Jurandir dos Santos Barros , 62 anos, conhecido como Didi , foi morto dentro da sua loja de assistência técnica para celulares, no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo , na manhã desta terça-feira (7). Ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, incluindo um tiro na cabeça.

O homicídio aconteceu às 9h30min na Rua Valparaíso esquina com a Rua Santana. Um homem, que chegou na carona de uma moto, entrou na loja com duas armas e atirou contra Didi. Segundo a Brigada Militar (BM), testemunhas que estavam no local, incluindo o filho dele, de 40 anos, pensaram que se tratava de um assalto.