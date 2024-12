Em acordo com o comércio, obras de revitalização do Quadrilátero Central serão interrompidas por três semanas

Alguns trechos nos quais as obras já haviam sido concluídas apresentam deterioração, como na Avenida Otávio Rocha. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

As obras do Quadrilátero Central, projeto que revitaliza o calçamento do Centro Histórico da Capital, vão parar entre os dias 16 de dezembro e 6 de janeiro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9) pela prefeitura de Porto Alegre e o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA).

O objetivo é contribuir com as vendas de Natal, já que os reparos exigem bloqueios de vias. De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a parada por três semanas não interfere no cronograma da revitalização, iniciada em 2022.

Seguem pendentes a finalização de algumas vias e reparos em trechos já deteriorados, que serão concluídos até o fim de março.