Mais de dois anos após o começo das intervenções na região do Quadrilátero Central, nenhum trecho das obras está 100% concluído. A prefeitura de Porto Alegre assegura que a parte bruta da iniciativa, como o restabelecimento do calçamento, será concluída até o final de 2024. No entanto, ainda poderão restar detalhes e reparos a serem feitos enquanto o contrato com a construtora estiver vigente.