Quadrilátero Central: comerciantes reclamam de barulho e sujeira; obras estão 75% concluídas

As obras no Quadrilátero Central se concentram neste momento especialmente em trecho do calçadão da Rua dos Andradas, da Esquina Democrática em direção à Rua Uruguai, e na descida da Avenida Borges de Medeiros até o cruzamento com a Rua José Montaury, no Centro Histórico de Porto Alegre. Nesses pontos, os comerciantes reclamam do barulho, da poeira e do pouco espaço para os clientes se aproximarem das vitrines. A prefeitura da Capital afirma que 75% do serviço está concluído, mas há ajustes necessários a ser feitos em razão da enchente de maio (confira mais abaixo o que o Executivo diz sobre a revitalização em curso).