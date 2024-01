O projeto para revitalização do chamado Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, alcançou em janeiro 65% do previsto inicialmente, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). Com alguns trechos finalizados e outros pendentes nas ruas Doutor Flores, Vigário José Inácio e Marechal Floriano Peixoto, e tendo concluídas as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino, a intervenção começa a desenhar um novo retrato para o centro da Capital.