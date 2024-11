6 tons de ruivo para os cabelos em 2025

O ruivo promete ser o destaque das colorações de cabelo em 2025, trazendo uma paleta rica e versátil que abrange desde tons naturais até os mais ousados. As tonalidades variam do suave ao intenso, oferecendo opções que se adaptam a diferentes estilos e preferências. Combinadas com as tendências já conhecidas, essas nuances permitem que qualquer pessoa escolha o tom de ruivo ideal para expressar sua personalidade e valorizar seu tom de pele, tornando o visual mais autêntico e marcante.