Obras causam bloqueios na Rua Atílio Andreazza, em Caxias, nesta semana

Interrupção ocorre desde a rótula da Avenida Abramo Randon, no Interlagos, até a Rua Bortolo Zanrosso, no Parque Oásis, apenas com acesso local

