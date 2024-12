As obras de revitalização do Quadrilátero Central em Porto Alegre tiveram início em junho de 2022. A Avenida Otávio Rocha foi o primeiro trecho a receber intervenções de renovação, mas, atualmente, a via já apresenta deterioração nas pedras da calçada, além de desníveis e buracos no piso podotátil, instalado para auxiliar pessoas com deficiência visual.

A Avenida Otávio Rocha foi a primeira via escolhida pela prefeitura de Porto Alegre para entrar em obras porque não sofreria intervenções subterrâneas mais profundas. De acordo com a administração do município, todo o pavimento do local foi substituído, assim como as calçadas, que foram executadas em concreto pré-moldado, além de receber um novo piso podotátil. A iluminação também foi trocada.

Contudo, os trabalhos realizados no espaço já apresentam sinais claros de desgaste e deterioração. As calçadas já têm buracos e desníveis em relação ao meio-fio em diversos pontos. O piso podotátil, presente apenas em um dos lados da calçada, também apresenta buracos e interrupções.

— Caminho pelo Centro praticamente todos os dias, pois trabalho aqui. Já enfiei o meu pé várias vezes em muitos desses buracos — relata o servidor público Paulo de Freitas Leão, 72 anos, que tem deficiência visual.

O florista Humberto Kessler, 53 anos, que tem uma banca no centro da avenida, afirma que testemunha acidentes com os pedestres frequentemente. Ele trabalha no local há 26 anos.

— Mesmo depois das obras de revitalização, que já apresentam muitos problemas, a gente vê pessoas tropeçando e caindo todos os dias, principalmente idosos e pessoas com deficiência visual — destaca.

De acordo com o relato da comerciante Cristina Tostes, 42 anos, uma senhora, por volta das 9h desse sábado (7), tropeçou em um dos buracos na calçada da avenida, caiu e teria fraturado o quadril. Cristina prestou socorro imediato, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

— Eu socorro no mínimo uma senhora ou senhor por dia aqui — reforça Cristina.

Ajustes devem ser realizados até o fim de março de 2025

Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI), o foco neste momento é concluir a parte bruta das obras de todo o Quadrilátero Central.

Esta etapa, segundo o secretário André Flores, deve ser encerrada até o fim deste ano, ou, no máximo, até as primeiras semanas de janeiro de 2025, caso os trabalhos sejam interrompidos para o período das compras de Natal — se confirmada esta situação, as obras ficariam suspensas de 14 de dezembro até o início do próximo ano.

Ainda segundo o secretário, após a conclusão desta etapa, serão realizados os ajustes e reparos pontuais necessários em cada trecho específico que apresente problemas estruturais, como os encontrados na Avenida Otávio Rocha. Estes trabalhos, segundo projeção da SMOI, seriam concluídos até o final de março.