Claro, se desse para escolher, a fiação seria enterrada. Eu adoraria, todos adoraríamos: imagine Porto Alegre que nem Gramado, sem um único risquinho cruzando o céu. Mas sejamos realistas: enterrar a fiação custa uma fortuna, a concessionária não é obrigada a gastar com isso e, mesmo que gastasse, subiria significativamente a conta de luz. O que precisamos é de uma boa gestão da infraestrutura atual. Assista, no vídeo acima, ao meu comentário no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.