Sistema de contenção do Guaíba na orla de Ipanema começa a ser instalado

Seguem nesta segunda-feira (30) as obras de recuperação da orla de Ipanema , na zona sul de Porto Alegre, no trecho atingido pelos estragos causados pela enchente de maio . Conforme a Prefeitura Municipal, o andamento da construção está em 22% .

As intervenções tiveram início em 10 de outubro e têm prazo previsto de oito meses . A fiscalização está sendo realizada por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Atualmente, os trabalhos concentram-se na remoção do antigo piso de basalto , cujas peças estão sendo preservadas para reutilização em outros pontos da cidade. Também estão em andamento as escavações próximas à Rua Déa Coufal e a instalação das ferragens que sustentarão o novo piso de concreto.

Áreas verdes

Novas áreas verdes serão criadas ao longo da orla para reter a água da chuva e reduzir as temperaturas. Já na faixa de areia, os espaços com mata ciliar existente serão preservados e reestruturados para auxiliar na contenção do impacto das ondas .

O canteiro central da avenida será recuperado, com a instalação de novos bancos e a reforma do mobiliário já existente. Na área de lazer próxima aos arcos do calçadão, as churrasqueiras e mesas serão reformadas, o muro será reconstruído e o banheiro será substituído por uma estrutura mais elevada.