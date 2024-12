Justiça determina que empresas de telefonia e energia participem de mutirões para retirada de fios em postes de Porto Alegre

Empresas de energia e de telefonia que atuam em Porto Alegre serão obrigadas a participar de mutirões promovidos pela prefeitura para recolhimento de fios sem uso e pendurados em postes. A decisão é da juíza Patrícia Antunes Laydner , da 20ª Vara Cível e de Ações Especiais da Fazenda Pública de Porto Alegre. Ela determina que as empresas CEEE Equatorial, Vivo, TIM, Claro e Oi participem das ações conjuntas.

A medida atende a ação da prefeitura, que ingressou na Justiça alegando que as empresas reduziram suas atuações nos mutirões, descumprindo acordos firmados. Segundo a gestão municipal, isso prejudica o andamento dos trabalhos.

Em decisão de 18 de outubro , a juíza Patrícia Antunes Laydner havia estabelecido prazo de 30 dias para a criação de um comitê em que prefeitura e empresas deveriam discutir um cronograma visando a solução definitiva do problema da fiação ociosa .

Em reposta à reportagem de Zero Hora, a CEEE Equatorial informou "que ainda não foi notificada da decisão. Já as empresas de telefonia se manifestaram através do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Conexis Brasil Digital).