Avião de pequeno porte cai em Montenegro; ninguém ficou ferido

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente durante um voo de instrução em Montenegro , no Vale do Caí, na tarde deste sábado (11). O instrutor, Carlos Eduardo Müller, 54 anos, e um aluno de 59, que estavam a bordo, não se feriram.

O aeroplano caiu sobre a rede elétrica de alta tensão . O acidente aconteceu logo depois da decolagem, no aeroclube da cidade.

Vídeo mostra o momento do acidente:

Conforme o sargento Ricardo Mattos, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do município, a aeronave estava sendo rebocada por outro avião e, antes de ganhar autonomia, entrou em trajetória descendente por suposta ruptura do cabo de reboque.