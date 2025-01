Galvão Bueno fuma charuto, dança frevo e pula sete ondas no Ano-Novo

A virada de Galvão Bueno foi bastante animada na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco. O narrador aproveitou o momento ao lado da família e registrou, com a mulher Desirée Soares, diversos vídeos que foram publicados em suas redes sociais.

"Feliz ano-novo com muita alegria, magia e bençãos para todos vocês", escreveu o casal no Instagram, em uma foto com o piloto Cacá Bueno, filho do narrador, e os netos.