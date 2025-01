Musk publica artigo em jornal alemão em apoio a partido de extrema direita antes de eleições

O empresário Elon Musk causou alvoroço após apoiar o partido de extrema direita da Alemanha em um grande jornal do país antes das principais eleições parlamentares da nação europeia, o que levou à demissão da editora de opinião do jornal, em protesto.

A Alemanha realizará uma eleição antecipada em 23 de fevereiro, depois que a coalizão de três partidos do chanceler Olaf Scholz ter entrado em colapso no mês passado em uma disputa sobre como revitalizar a economia estagnada do país.

O artigo de opinião de Musk para o Welt am Sonntag publicado em alemão neste fim de semana foi o segundo neste mês em que ele apoia o Alternativa para a Alemanha (AfD).

"O Alternativa para a Alemanha (AfD) é a última centelha de esperança para este país", escreveu Musk.

Ele continuou dizendo que o partido de extrema direita "pode liderar o país para um futuro onde prosperidade econômica, integridade cultural e inovação tecnológica não são apenas desejos, mas realidade".

O CEO da Tesla Motors também escreveu que seu investimento na Alemanha lhe deu o direito de comentar sobre a condição do país.

O AfD está com forte presença nas pesquisas, mas sua candidata ao cargo mais alto, Alice Weidel, não tem chance realista de se tornar chanceler porque outros partidos se recusam a trabalhar com o partido de extrema direita.

Aliado do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, o bilionário questionou em seu artigo de opinião a imagem do partido. "A representação da AfD como extremista de direita é claramente falsa, considerando que Alice Weidel, a líder do partido, tem um parceiro do mesmo sexo do Sri Lanka! Isso soa como Hitler para você? Por favor!"

O comentário de Musk levou a um debate na mídia alemã sobre os limites da liberdade de expressão, com a própria editora de opinião do jornal anunciando sua demissão, na plataforma de mídia social de Musk, X. "Sempre gostei de liderar a seção de opinião do WELT e do WAMS. Hoje, um artigo de Elon Musk apareceu no Welt am Sonntag. Entreguei minha demissão ontem depois que foi impresso", escreveu Eva Marie Kogel.

Um artigo crítico do futuro editor-chefe do grupo Welt, Jan Philipp Burgard, acompanhou o artigo de opinião de Musk. "O diagnóstico de Musk está correto, mas sua abordagem terapêutica, de que somente a AfD pode salvar a Alemanha, está fatalmente errada", escreveu Burgard.

Respondendo a um pedido de comentário da agência de imprensa alemã, dpa, o atual editor-chefe do grupo Welt, Ulf Poschardt, e Burgard - que deve assumir em 1º de janeiro - disseram em uma declaração conjunta que a discussão sobre o artigo de Musk foi "muito perspicaz. A democracia e o jornalismo prosperam na liberdade de expressão".