Identificadas as vítimas de acidente que deixou cinco mortos em São Miguel das Missões

Um dos veículos pegou fogo após a colisão. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Foram identificadas as cinco vítimas fatais de um acidente que envolveu três veículos na noite de terça-feira (31) no km 36 da RS-536, em São Miguel das Missões, no noroeste do Estado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um veículo Omega teria invadido a pista contrária e colidido de frente com um Citroën C3 Aircross. Um Ford Focus, que estava atrás do Citroën, acabou sendo atingido por peças dos carros envolvidos no acidente.

No Omega, o motorista de 43 anos e a passageira de 21 não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Rafael Antônio Hoffmann Mattiazzi e Adelita Vagner, naturais de Cerro Largo.

No Citroën, um homem de 65 anos, uma mulher de 67 e uma criança de três anos morreram. Eles foram identificados como Dorli Bialva Gonsalves e Maria Alaide Sommer Gonsalves, avós de Miguel Gonsalves Rutsatv.

No mesmo carro, estavam outras três pessoas, que ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional das Missões. São elas: os pais do menino Miguel, um homem de 36 anos e uma mulher de 37, além do outro filho do casal, de sete anos, que foi atendido e liberado ainda durante a madrugada desta quarta (1º). Eles não tiveram os nomes divulgados.

No Ford Focus, os três ocupantes não ficaram feridos.

Segundo o Comando Rodoviário, o local do acidente é uma curva, de pista simples e com ultrapassagem proibida.