Freeway deve ter 85 mil veículos retornando do Litoral Norte nesta quarta

Movimento era leve no início da manhã do primeiro dia do ano. CCR ViaSul alerta para risco de congestionamentos à tarde e na quinta-feira

01/01/2025 - 08h37min Atualizada em 01/01/2025 - 08h42min