PRF já multou 70 motoristas por uso irregular do acostamento na freeway 

O uso do acostamento só é permitido em casos específicos, com permissão da concessionária. Duda Fortes / Agencia RBS

Desde que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a operação de monitoramento da freeway a partir de câmeras da CCR ViaSul, 70 motoristas foram multados por uso irregular do acostamento. As infrações foram identificadas entre quinta-feira (26), quando a PRF passou a acessar as imagens, e domingo (29).

Somente no primeiro dia, em três horas de fiscalização, 16 motoristas foram autuados pelo uso indevido do acostamento da freeway. A informação foi confirmada pelo chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Barth.

Neste mês de dezembro, a concessionária que administra a rodovia disponibilizou acesso às câmeras para os policiais rodoviários. O agente que está no posto da PRF conecta remotamente o sistema das câmeras. É por ali que o policial faz o monitoramento do fluxo e pode, inclusive, aproximar as imagens para identificar placa dos veículos e possíveis irregularidades.

Se o agente flagrar alguma infração de trânsito, como o uso do acostamento, ele deve aplicar a multa. Em caso de alguma irregularidade mais grave, pode acionar a equipe para abordar o veículo.

De acordo com a PRF, o monitoramento por meio das câmeras da CCR ViaSul ainda está sendo implementado. Por isso, o policial rodoviário no posto divide essa tarefa com outras atividades do serviço, e não passa o dia inteiro exclusivamente no monitoramento.

Acompanhamento das imagens

Para o próximo domingo (5), quando o fluxo de retorno do Litoral deve ser intenso na freeway, a PRF informa que haverá um agente fixo no acompanhamento das imagens para fiscalização de irregularidades.

Barth afirma que a ampla divulgação do uso das câmeras para aplicação das penalidades coibiu a prática irregular por parte dos motoristas:

— Não dá para dizer (se o número de infrações é alto ou baixo) porque é a primeira vez que a gente analisa por câmeras na freeway. É difícil comparar com a situação presencial, porque a pessoa vê a viatura e sai do acostamento antes do flagrante. Mas se tivéssemos acompanhado via câmeras no feriado da Proclamação da República (em 15 de novembro), teríamos mais infrações.

Além das 70 multas por uso irregular do acostamento na freeway, desde quinta-feira, a PRF já aplicou 100 punições por infrações em geral a partir de abordagem. Já os radares móveis espalhados pela rodovia registraram 400 imagens de excesso de velocidade no mesmo período — agora cabe à PRF analisar as informações para identificar placas e tipo de veículo e então aplicar as multas.

Uso do acostamento

Na freeway, o uso do acostamento só é permitido em casos específicos, com permissão da concessionária. Nestas situações, o sistema de iluminação da pista liga os sinais em amarelo piscante e painéis ao longo da rodovia também informam sobre essa condição. Se as luzes estiverem desligadas, não é permitido usar o recuo lateral da rodovia.

A liberação do acostamento só é concedida pela CCR ViaSul quando a freeway está próxima da saturação. Isso ocorre quando há mais de 85 veículos por minuto trafegando na rodovia — o limite é 100.

Desde o ano passado, a CCR tem reduzido a frequência de liberação do uso do acostamento. A permissão é excepcional, dependendo das condições da rodovia — a concessão não é feita quando há chuva ou se parte da pista estiver sendo usada para atendimento de algum acidente.