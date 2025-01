Dois homens, duas mulheres e uma criança morrem em colisão na RS-536, em São Miguel das Missões

Omega e Citroën C3 Aircross colidiram; um terceiro carro foi atingido por peças dos veículos envolvidos no acidente.

Cinco pessoas morreram em um acidente de trânsito na RS-536 , em São Miguel das Missões, na noite desta terça-feira (31). O caso ocorreu no km 36 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que foi acionado por volta das 23h, um carro Omega teria invadido a pista contrária e colidido de frente com um Citroën C3 Aircross. Um terceiro veículo, um Ford Focus, que estava atrás do Citroën, acabou sendo atingido por peças dos carros envolvidos no acidente.